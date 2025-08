Accumulo seriale di grandi quantità di materiale combustibile: ordinanza di interdizione di un'abitazione ad Albisola

Un accumulo di importanti quantità di materiale combustibile all'interno dell'abitazione che hanno portato i vigili del fuoco a interdire l'ingresso e il vice Sindaco Luca Ottonello a firmare un'ordinanza.

Lo scorso 30 Luglio i Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti a seguito di una richiesta urgente ad Albisola Superiore per una verifica delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza dovute alla raccolta del materiale combustibile nell’unità abitativa.

A seguito del verbale di sopralluogo i pompieri savonesi hanno difficato all’utilizzo dell’abitazione dell’immobile provvedendo ad interdire l’accesso in quanto è stato rilevato che l'impianto elettrico non è a norma con un carico d’incendio molto elevato a causa dell'accumulo seriale in condizioni igienico sanitarie non adeguate, con un impianto idraulico danneggiato e un impianto gas non presente.

Il vice sindaco albisolese ha quindi ordinato la temporanea inagibilità dell’abitazione, inibendone l’utilizzo a chiunque possa occupare i locali sino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie. Dovrà essere eseguito immediatamente, sotto la guida di un professionista qualificato il ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie, con il ripristino degli impianti con il rilascio di un certificato di conformità, lo sgombero totale di tutto il materiale accumulato combustibile in maniera da poter usufruire dei locali in piena sicurezza compreso il bagno e i servizi WC.

Al termine degli interventi dovrà essere effettuata una relazione asseverata da un tecnico qualificato che attesti la messa in sicurezza dell’abitazione con lo sgombero del materiale accumulato, il ripristino degli impianti idrici danneggiati e l'adeguamento dell’impianto elettrico, da trasmettere al protocollo del Comune di Albisola Superiore.

Se le certificazioni della verifiche non verranno inviate al Comune, lo stesso procederà a denunciare i renitenti all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza all’ordinanza sindacale.