Ospedale di Albenga, il Comitato a Crosetto (FdI): "Capiamo il loro imbarazzo, ma noi puntiamo ai fatti"

"Facciamo fatica a comprendere quali riflettori Fratelli d’Italia non spegnerà mai dato che sul tema Ospedale e sanità non hanno mai acceso neppure una lampadina".

Respinge l'accusa di aver politicizzato l'argomento relativo al nosocomio di Albenga il Comitato #senzaprontosoccorsosimuore arrivata nella mattinata dal circolo di Fratelli d'Italia locale, il quale parlava di far spenti dopo la "vittoria schiacciante del Pd che si è unito con Toti per assicurarsi la poltrona della presidenza della Provincia" (leggi QUI).

"Comprendiamo il loro imbarazzo - scrivono dal Comitato - dato dal fare parte dell’Amministrazione Regionale che, lo ricordiamo anche per quanti pare facciano fatica a comprendere, è competente in materia a differenza della Provincia. Insomma, 'Un bel tacer non fu mai scritto'".

"Il Comitato #senzaprontosoccorsosimuore continua a portare avanti la sua battaglia con ancora più determinazione di prima - aggiungono quindi nella loro nota - Certo non ci fermeremo davanti alle illazioni di chi non c’è mai stato e oggi parla magari spinto da qualche necessità politica o elettorale".

"Albenga ha bisogno dei fatti, sarebbe bene che tutti lo ricordassero. Noi puntiamo ad ottenere questi e lo facciamo sempre e solo affinché ogni cittadino possa vedere tutelato il proprio diritto alla salute" conclude il comitato.