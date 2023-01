Celle celebra San Bastian, patrono della polizia locale: tra il suono della campana ed una mostra (FOTO)

Celle celebra la festa di San Sebastiano. Questo pomeriggio è infatti partita la tradizionale sfilata della Banda musicale G. Mordeglia con partenza dal palazzo comunale e arrivo in Piazza San Sebastiano dove è stata festeggiato il santo patrono della polizia locale tramite il suono dell’antica campana (conservata nella parrocchia di San Michele) e la lettura della preghiera del vigile urbano. Successivamente sono state proiettate immagini del paese a cura del fotografo Marco Ferrando.



Questa mattina invece all'interno dell'inaugurato ex cinema Giardino, ora diventato centro socio culturale (leggi QUI), in una stanza è stata allestita la mostra per il 75esimo anniversario della polizia locale cellese.

Partendo dalla mostra del 50esimo, gli agenti cellesi l'hanno allestita ripercorrendo la storia del comando tramite la raccolta di fotografie e servizi. Sono stati recuperati infatti oggetti (barrette segnaletiche, materiale dell'educazione stradale, il simulatore di guida dei motocicli, divise, i berretti), attestati e sono stati ricordati alcuni interventi della polizia locale in occasione delle mareggiate e altre calamità atmosferiche che hanno coinvolto la comunità cellese.



STORIA



La chiesetta di San Sebastiano, risaliva al XVI secolo ed era stata voluta dalla popolazione scampata alla peste, che affliggeva la Liguria in quel periodo. Nel 1931, per l’esecuzione di opere pubbliche, la chiesetta purtroppo fu demolita, significativa l'opera letteraria"La Cellasca" del poeta Silvio Volta che nel Canto Quinto, con una versione molto dantesca ha raccontato le vicende di quegli anni.