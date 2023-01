Cultura, formazione e sociale: a Pietra "Cultural-mente", la serie di conferenze per analizzare il periodo storico attuale

Con “Cultural-Mente”, la biblioteca civica “Silvio Accame” propone un importante ciclo di conferenze/incontri dedicate ad approfondire temi a carattere psicologico/sociale rilevanti per il periodo storico che stiamo vivendo.

L’iniziativa, finanziata grazie alla partecipazione al bando “Sessione erogativa generale II – 22” della Fondazione Agostino De Mari e organizzata in collaborazione con l’Associazione Cheiron e l’Associazione di promozione sociale A Cielo Aperto, si articola in dieci appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza e tenuti da professori universitari e professionisti del territorio. Ogni incontro, della durata di circa due ore, tratterà un tema diverso ma tutti legati da un fil rouge: il sapere come prevenzione, con lo scopo di fornire gli strumenti per un’aggiornata forma di prevenzione sociale.

Il ciclo, suddiviso in una sessione primaverile, tra febbraio e giugno, e una autunnale, prenderà il via giovedì 2 febbraio, alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare “Augusto Rembado”, con “Il corpo prima delle parole – Un viaggio nel meraviglioso mondo emotivo dei primi anni di vita” che avrà come relatore la dottoressa Giulia Rosso. Giovedì 2 marzo, alle ore 17.30, sempre presso la Sala Consiliare, sarà la volta della dottoressa Silvia Console con “Il disagio psicologico in età evolutiva – Primi segnali o sintomi veri e propri?”, cui seguiranno due conferenze al cinema teatro Guido Moretti, entrambe accreditate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona, che vedranno, giovedì 13 aprile, alle ore 17,30, il professor Stefano Padovano relatore dell’incontro “Minori e criminalità” e giovedì 11 maggio, sempre alle ore 17.30 il prof. Gabriele Rocca intervenire sul tema “Giovani e Cyberbullismo”. Ultimo incontro della sessione primaverile “Adolescenti, socializzazione e nuove pratiche educative”, giovedì 8 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune, con dottoressa Cinzia Aicardi.

"Questa serie di incontri si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione e potenziamento della biblioteca civica promosso dalla nostra amministrazione e si “sposa” perfettamente con il quadro valoriale che ci caratterizza e che si esprime nella concretizzazione di azioni tese a favorire l’inclusività e l’integrazione sociale" commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’assessore alla Cultura Daniele Rembado e l’assessore alle Politiche Sociali Marisa Pastorino.

"L’idea che ci sta a cuore è quella di promuovere la biblioteca non solo come un luogo dove prendere un libro o leggere e studiare ma come un vero e proprio polo culturale a servizio di tutti, uno spazio di incontro e di crescita, un contenitore in cui la cultura possa essere vissuta a 360° e in tutte le sue sfaccettature - aggiungono - 'Cultural – Mente' nasce proprio come punto di partenza di un percorso teso ad unire la cultura, nella sua accezione di formazione, con il sociale, convinti che la cultura, intesa come conoscenza, possa essere un potente strumento di cambiamento sociale in grado di migliorare la qualità di vita della nostra comunità, favorendo la coesione e l’integrazione. Gli incontri sono rivolti a tutta la cittadinanza, dagli adolescenti agli anziani, con una particolare attenzione a chi interagisce con i più giovani in qualità di genitore, insegnante, operatore sociale o soggetto del terzo settore".

"Il desiderio è quello di offrire spunti e strumenti per costruire percorsi in grado di coinvolgere i giovani e le persone con fragilità, attraverso l’approfondimento di temi fondamentali per lo sviluppo socio culturale della collettività – continuano – Ringraziamo lo staff della biblioteca per l’impegno e la creatività che ogni giorno mettono nel loro lavoro, dedicando particolare attenzione al reperimento, attraverso la partecipazione a numerosi bandi, di risorse economiche che hanno permesso e permettono lo sviluppo di molteplici attività a servizio della nostra comunità", concludono il sindaco e gli assessori.