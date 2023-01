Monsignor Borghetti, nono anno ad Albenga: "Orgoglioso per l’avvio del processo di normalizzazione della diocesi, grazie ai collaboratori"

Era il 1923 quando Pio XI proclamava San Francesco di Sales patrono dei giornalisti e oggi, in occasione della 57esima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, il vescovo della Diocesi Albenga-Imperia monsignor Guglielmo Borghetti ha colto l’opportunità per invitare i giornalisti delle testate locali per uno scambio di opinioni, incentrato sul tema scelto da Papa Francesco per questa ricorrenza, “Parlare con il cuore: Veritatem Facientes in caritate”, dire la verità nella carità. “È un messaggio in continuità con quello dello scorso anno. È una cosa grossa, non è facile, perché c’è modo e modo di dire la verità – spiega monsignor Borghetti -. Deve essere sincera, partire dal cuore, non deve essere scagliata come una pietra. Prima di parlare è opportuno quindi mettersi in ascolto dell’altro in modo empatico. L’ascolto precede la parola e deve cogliere l’essenziale. Giusto dire la verità, ma va condita dal calore”.

Così il vescovo di Albenga-Imperia, dopo aver ringraziato i giornalisti presenti all’incontro “cordiale e informale”, come da lui stesso definito, presso l’episcopio ingauno e prima di entrare nel vivo delle tematiche di interesse collettivo.

Il bilancio della diocesi di Albenga, il primo punto toccato: “I dati? Posso dire con serenità che li leggerete a fine marzo, quando saranno disponibili. Sulla situazione economica c’è un grande impegno e ci stiamo rasserenando, anche se c’è ancora parecchio lavoro da fare, perché l’ente diocesi Albenga-Imperia ha tante ramificazioni e non è semplice da gestire – spiega il vescovo -. La situazione debitoria esistente è comunque normale per un ente come questa diocesi. Gestiamo tante realtà: la scuola parificata Redemptoris Mater, istituto importante che ha preso numerosi riconoscimenti, il museo diocesano, la libreria di settore che è partita molto bene e che convive serenamente con le altre librerie della città. La diocesi fa le sue fatiche, ma avanti”. E lo fa malgrado tutto, malgrado una minor presenza di fedeli durante le funzioni religiose, che inequivocabilmente ha diminuito le offerte alle singole parrocchie. “Una situazione che si registra dal post-Covid. Le persone si sono forse abituate a seguire la messa in TV, ma è ora, per chi può, di ristorare lo spirito tornando a frequentare la chiesa”.

Si passa poi a parlare del seminario, che attualmente non ha seminaristi. “Gli ultimi sono usciti nel 2022, quando abbiamo ordinato don Giacomo Porro e don Andrea Allegro, rispettivamente di Loano e Albenga - precisa -. È una mia scelta, mi rendo conto che possa trattarsi di una linea rigida e non condivisa da tutti, ma penso sia quella giusta: solo seminaristi del territorio diocesano, che si conoscono, di cui si sa la storia. Una scelta irriformabile. A riempire un seminario non ci vuole molto, basta aprire le porte a tutti e arriverebbero da tutta Italia. Ma il mio obiettivo non è riempirlo”.

“In compenso, il seminario sta diventando sempre di più Centro Pastorale Diocesano, dove si svolgono tutte le iniziative e dove ha trovato dimora il polo didattico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose ligure, che prevede un percorso di studi di 3+2 anni, per ottenere la laurea e, insieme al polo di La Spezia, dipende dalla sede di Genova”.

È ora di fare un bilancio per monsignor Borghetti, al suo nono anno ad Albenga. “Siamo umili servitori della chiesa. Non vedo grandi successi, tra ciò che ho realizzato ma, e lo dico sottovoce, credo di aver attivato, con l’aiuto di Dio e dei collaboratori, un processo di normalizzazione della diocesi. Non più la chiesa più chiacchierata d’Italia, ma centro di iniziative, incontri. Insomma, io sono ipercritico e perfezionista, vado con i piedi di piombo, ma credo che l’obiettivo sia stato centrato. E poi, sicuramente motivo di orgoglio è il risanamento della Caritas diocesana. Ora la situazione è in relax, grazie soprattutto a don Alessio Roggero, oggi passato alla Comunicazione”.

“Il rammarico? Non aver dato di più – prosegue Borghetti -. Colpa mia. Quando lavori con una squadra entusiasta, è più facile, ma se questo manca, sei un po’ frenato. Ecco, non ho superato sufficientemente questo limite”.