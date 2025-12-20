Rilevamento fonometrico e barriere fonoassorbenti ad Albissola. Assessore Bragantini: "Chiediamo ai cittadini di unirsi in un comitato"

"Alla popolazione chiediamo di unirsi in un comitato perchè è fondamentale che non ci siano solo proteste sparse e non formali".

L'assessore Roberto Bragantini chiede ai cittadini di Albissola Marina di dar vita ad un gruppo per contrastare l'annoso problema dei rumori causati dai tratti autostradali che attraversano il comune albissolese.

Lo scorso fine ottobre l'amministrazione comunale aveva incontrato Autostrade per l’Italia per discutere del tema e lo spunto che aveva favorito la convocazione dell’incontro era stata la nomina da parte del Comune di un consulente legale per affrontare la questione su più fronti con Aspi.

I tecnici di Autostrade avevano fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di ricollocazione delle barriere fonoassorbenti, che erano state rimosse per l’adeguamento alle nuove normative. Al momento sono state ricollocate circa il 60% delle pannellature previste, e Autostrade si era impegnata a terminare nel più breve tempo possibile i lavori, con particolare riferimento alla galleria del tratto che lambisce via delle Rogazioni e il “Casone Faraggiana”, ex istituto “Palazzolo delle Suore Poverelle”.

Aspi ha spiegato come tutte le rilevazioni effettuate negli scorsi anni (le ultime datate 2022) rientrino nei limiti previsti dalla normativa nazionale, il che impedisce la realizzazione di nuovi interventi, ma nonostante ciò ha dato la propria disponibilità a effettuare nuovi monitoraggi.

Nel tratto adiacente via Ines Negri, via Collette e via Arzuffo, come specificato dal Comune, non può essere sufficiente da parte del concessionario limitare il suo intervento al rispetto dei limiti previsti dalla norma nazionale, soglie che peraltro non coincidono con quelle indicate nella zonizzazione acustica del Comune.

In conclusione, il Comune e Autostrade avevano concordato di effettuare dei nuovi monitoraggi posizionando dei recettori acustici in diversi punti dei quartieri maggiormente esposti ai rumori e in precedenza non monitorati, questo per capire quali interventi possano essere predisposti per ridurre ulteriormente l’impatto acustico prodotto dall’infrastruttura.

"I limiti che ha Autostrade sono di 70 decibel di giorno e 60 di notte che sono irraggiungibili, invece il regolamento comunale prevede 55 decibel di giorno e 45 di notte, quindi c'è una differenza sostanziale" ha continuato l'assessore Bragantini.