Addio al fotografo Frank Borsarelli, l'omaggio della Rari Nantes Savona: "Un amico che mancherà a tutti noi"

Il mondo dello sport, in particolare della pallanuoto, e del giornalismo dice addio al fotografo Frank Borsarelli scomparso all'età di 74 anni.

Così lo ricorda la Rari Nantes Savona: "Un grande professionista che ha dedicato allo sport, ed in particolare alla pallanuoto, la sua carriera - si legge in una nota diffusa dal sodalizio biancorosso - Ex portiere dell’Aragno, è riuscito a trasmettere attraverso la fotografia tutte le emozioni della pallanuoto. Ma Frank è stato soprattutto un amico che mancherà a tutti noi".