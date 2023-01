"Aiutiamo Giuseppe", prosegue la raccolta fondi per il 73enne che vive in un camper a Savona

Una raccolta fondi che ha già permesso di poter dar vita al pagamento della multa per lo sblocco del fermo amministrativo e alla revisione e grazie all'aiuto di un cittadino, che gli ha sistemato il guasto del camper, è stata pagata anche l'assicurazione.

Una savonese ha organizzato l'iniziativa di solidarietà per Giuseppe, 73enne, fornaio in pensione, che vive da solo in un camper nel sottopassaggio Gottardo, galleria dalla stazione Mongrifone di Savona.

La sua storia era stata raccontata a "Chi l'ha visto?", programma condotto su Rai3 da Federica Sciarelli.

L'uomo aveva raccontato tutte le sue vicissitudini a partire dagli atti vandalici contro il suo camper, passando per il freddo che sta patendo all'interno del mezzo, il fallimento del suo matrimonio che gli ha causato una serie di difficoltà economiche con l'aggiunta di una relazione con una donna finita nel peggiore dei modi. In tutto questo la voglia di riabbracciare i suoi due figli che non vede da 30 anni.

Qualche settimana fa inoltre era stato investito da una macchina e nei giorni di ricovero all'ospedale gli era stata rubata la pensione dal camper che è parcheggiato all'inizio della galleria di fronte alle Ammiraglie vicino al Dopo Lavoro Ferroviario di via Pirandello.

La raccolta su Go Fund Me ha raggiunto 1685 euro su 2000 (QUI per poter donare) e non si ferma.

"In tanti mi state chiedendo cosa poter portare da mangiare a Giuseppe, e siccome ormai ha un po' di tutto vi dico di cosa avrebbe bisogno: sughi già pronti da condire la pasta, minestre già pronte da scaldare oppure quelle bustine liofilizzate che sia pasta o minestra è indifferente dove si deve aggiunge solo la pasta e far cuocere. Queste cose che vi ho elencato gli farebbero veramente piacere anche perché da lunedì, se tutto va bene dovrebbe riuscire a poter usare i fornelli e quindi potersi fare da mangiare in autonomia - viene spiegato nella raccolta fondi - Vi informo che ieri sono stata in comune per chiedere un appuntamento per parlare con un assessore per vedere di trovare una sistemazione migliore a Giuseppe perché non può più continuare a vivere in un camper. Avevo già provato a parlare con i servizi sociali ma lasciamo perdere che è meglio. Tutti i savonesi lo hanno aiutato in tutto quello che è stato possibile ma per questo problema è il Comune che se ne deve occupare. Se non dovessimo riuscire ad ottenere nulla, scendiamo tutti in piazza a protestare e vediamo se poi qualcuno si sveglia".