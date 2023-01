La "notte di Valujki": Calizzano ricorda i caduti in Russia, sarà presente il generale Bellacicco

Sabato 28 gennaio sarà un'occasione assai particolare per la comunità di Calizzano: "Grazie all'impegno ed alla passione del nostro gruppo alpini, nonché al prezioso supporto della sezione provinciale dell'associazione nazionale ANA, si terrà la 14° edizione della commemorazione di Valujki, nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario di quel 27 gennaio 1943, una delle giornate indimenticabili per tutta la nostra patria durante la ritirata di Russia", cosi commenta il sindaco Pierangelo Olivieri.

Come da tradizione consolidata, dopo l’ammassamento, Alpini, autorità militari, civili e religiose, rappresentanti delle associazioni in Arma e delle associazioni tutte, nonché partecipanti, raggiungeranno in sfilamento la chiesa di San Lorenzo per la funzione, officiata dal vescovo della Diocesi di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli.

"Al termine della funzione lo sfilamento riprenderà e raggiungerà dapprima per gli onori a tutti i caduti il monumento in piazza Vittorio Veneto, proseguendo poi, attraverso il ponte Divisione Cuneense, verso il monumento agli Alpini con una fiaccolata che vuole simbolicamente rievocare la marcia dei nostri valorosi militari del tempo, culminando presso il nostro piccolo sacrario, con il ricordo dei caduti in quella dolorosissima guerra, i cui nomi verranno chiamati uno ad uno", prosegue Olivieri.

"Quest’anno tra i numerosi ospiti istituzionali, avremo il grande piacere di avere il generale Marcello Bellacicco (già vice comandante generale delle truppe Alpine), che prima dell’ammassamento ci intratterrà con una interessantissima relazione: ci racconterà, in modo molto dinamico e coinvolgente, la storia dei nostri alpini", conclude il primo cittadino Olivieri.