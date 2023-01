Confcommercio incontra gli imprenditori di Laigueglia, Ziliani: “L’obiettivo è portare il paese ad essere vivace tutto l'anno”

“In questo primo incontro, oltre a dare un quadro aggiornato sulla nuova struttura organizzativa della Confcommercio della provincia di Savona – prosegue Ziliani -, abbiamo informato nel modo più diretto ed efficace su tutte le possibilità che la confederazione può offrire in campo di rappresentanza sindacale e di servizi alle imprese. E' stato un momento utile per esporre le opportunità su bandi, corsi di aggiornamento e convenzioni che possono agevolare gli imprenditori nella gestione delle loro aziende".

"L'importante presenza di imprenditori laiguegliesi alla riunione è la testimonianza della loro voglia di mettersi in gioco, conferma tangibile che, nonostante le grandi difficoltà del periodo, un percorso comune è possibile – aggiunge con soddisfazione -. La Confcommercio non può che continuare con rafforzata responsabilità a rappresentare il settore".

Durante l’assemblea, sono stati affrontati temi a carattere turistico, come la promozione del paese, le manifestazioni ma anche più tecnico come i dehors ed i tributi comunali che gravitano sulle aziende. Tematiche che saranno argomento dei prossimi incontri che la Confcommercio Laigueglia ha già in programma con l'Amministrazione Comunale.