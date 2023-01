Nuovo ponte sul Letimbro, approvato il progetto: collegherà Villapiana al futuro svincolo dell'Aurelia Bis

Approvato questa mattina in giunta il progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte sul torrente Letimbro che collegherà la zona via Torino/via Crispi, nel quartiere di Villapiana, al futuro svincolo dell'Aurelia bis in corso Ricci. Si tratta di uno step necessario per il reperimento delle risorse necessarie ovvero 6 milioni e 600mila euro. La linea di finanziamento è già stata individuata nell'ambito di uno specifico programma di sviluppo della rete viaria di Regione Liguria.

“La ratio del progetto – dice l'assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi - è liberare dal traffico la zona nord di Savona, convogliando il flusso delle direttrici via Torino/via Piave e via San Lorenzo verso l'Aurelia bis. Ora che il cantiere di questa infrastruttura si sta finalmente rimettendo in moto dopo anni di blocco è arrivato il momento di dare nuovo vigore anche al progetto del ponte sul Letimbro”.

L'assessore spiega anche che “grazie a questo lavoro preliminare, che prevede 4 diverse ipotesi progettuali, possiamo dare il via al processo partecipativo con i cittadini di Villapiana e di Lavagnola, in modo da poter illustrare l'opera e individuare la soluzione migliore per il territorio”.

Il progetto, due corsie e due marciapiedi, è stato realizzato da IRE nel 2016. Ora gli uffici tecnici lo hanno attualizzato, soprattutto nel parte del quadro economico, che risente dell'incremento dei prezzi dei materiali e che oggi arriva, appunto a 6 milioni e 600mila euro.