Francesco Baccini ospite a Radio Onda Ligure. Presenterà il nuovo album “Archi e frecce”

Anche oggi su Radio Onda Ligure 101 un'intervista da non perdere per gli appassionati di musica italiana.

Questa mattina, giovedì 26 gennaio, Maurilio Giordana farà quattro chiacchiere in diretta con il cantautore genovese Francesco Baccini. Autore tra i più eclettici del panorama italiano, Francesco Baccini ha all’attivo una carriera ultra trentennale.

Sarà un'occasione per presentare il suo nuovo album "Archi e Frecce" e in particolare il nuovo singolo "Navigante di Te" inciso in campagna del quartetto d'archi femminile Alter Echo String Quartet.

L'intervista su Radio Onda Ligure 101è in programma alle 12.10 circa e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.