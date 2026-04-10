Varazze, la musica sacra del Seicento in concerto all’Oratorio San Giuseppe

Prosegue con grande interesse la seconda edizione di Musica Aurea: Percorsi di musica sacra dal Medioevo ad oggi, rassegna dedicata alla valorizzazione del repertorio sacro attraverso i secoli.

Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 11 aprile alle ore 21.00 presso l’Oratorio San Giuseppe di Varazze, con il concerto dal titolo “Amore mi dulcissime. Musiche a voce sola e organo del primo Seicento”.

Il programma propone un affascinante itinerario musicale nel primo Seicento, epoca di grande innovazione espressiva, in cui la voce solista e l’accompagnamento dell’organo danno vita a una nuova intensità spirituale ed emotiva.

Protagonista della serata sarà l’Amphion Novus Early Music Ensemble, formazione specializzata nell’esecuzione storicamente informata del repertorio antico. In questa occasione si esibiranno Rocco Russomanno, controtenore, e Claudio Cardani, all’organo, interpreti di grande sensibilità e rigore stilistico.

Dopo il successo della prima edizione, Musica Aurea si conferma un appuntamento di rilievo per il territorio, capace di coniugare ricerca musicale, qualità artistica e valorizzazione dei luoghi storici.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Varazze e della Fondazione De Mari, a testimonianza dell’importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà culturali per la promozione del patrimonio artistico.