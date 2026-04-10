Borghetto, chiude l’anno accademico Unitre tra corsi, laboratori e ringraziamenti

Lunedì 13 aprile alle ore 16.00, si concluderà l’anno accademico 2025/2026 dell’Unitre di Borghetto Santo Spirito, suggellato da una piccola cerimonia che si terrà nella sala conferenze di Palazzo E. Pietracaprina.

La festa sarà l’occasione per il ringraziamento dell’Amministrazione agli Insegnati, che operano volontariamente per il sostegno delle attività dell’Unitre e al Direttivo dell’Unitre di Albenga, con cui la sezione di Borghetto S. Spirito è convenzionata.

In contemporanea sarà possibile ammirare l’esposizione dei lavori di laboratorio di pittura, tenuto dall’Insegnante Cetty Bellomo, che, con passione, trasmette amore e competenza per l’Arte agli iscritti.

L’amministrazione comunale ringrazia per la grande disponibilità e dedizione tutti i Docenti, che hanno condiviso il proprio sapere con gli studentidell’ Unitre cittadina: Graziella Frasca Gallo (Letteratura femminile), Sara Adami (lingua dei segni), Samantha Noli (Informatica), Rosanna Mapelli (Lingua Inglese base/intermedia), Pier Luigi Cepollina (Che cosa mangiamo: la sicurezza alimentare ) Maria Bambina Scola (Lingua Inglese avanzato),Mario Malacarne (In movimento), Paola Richero (Educazione alimentare), Marta Amodeo (Salute in movimento), Jafari Shohreh (Yoga), Alessandra Angelucci (Ginnastica), Marco Rostirolla (Tai Ji Quan), Cetty Bellomo (Laboratorio di disegno e pittura ad acquarello), Alessia Cepollina, Luca Fabio, Marilena Marinelli, Andrea Milazzo, Vito Tagliente (laboratorio di cucina) e i numerosi Conferenzieri che hanno permesso lo svolgimento di molti incontri aperti alla cittadinanza.

“L’anno accademico 2025/2026 ha rappresentato ancora una volta un importante momento di crescita e partecipazione per la nostra comunità. I numerosi corsi attivati e gli incontri aperti al pubblico hanno costituito un’occasione concreta di arricchimento culturale e umano per tutti i partecipanti, favorendo al tempo stesso relazioni, dialogo e condivisione. L’ Unitre si conferma così un punto di riferimento fondamentale, capace di valorizzare il tempo, le esperienze e la voglia di apprendere a tutte le età. Questa festa di fine corsi non è solo un momento celebrativo, ma anche l’opportunità per riconoscere il valore di un percorso costruito insieme, con impegno e passione, e per guardare con entusiasmo alle future iniziative che continueranno a rendere la nostra comunità viva, inclusiva e culturalmente dinamica. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza", commenta l'assessore alla Cultura Carolina Bongiorni.