Savona, incontro al Palazzo Vescovile: "La deportazione nei campi di concentramento nazisti"

Nell'ambito del progetto "MAB Museo Archivio Biblioteca" della Conferenza Episcopale Italiana la Diocesi di Savona-Noli, in collaborazione con l'ANED Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti di Savona e provincia e con il patrocinio del Comune, organizza l'incontro su "La deportazione nei campi di concentramento nazisti - Immagini e memorie di famiglia".

L'evento si terrà negli spazi espositivi del Palazzo Vescovile, al piano terra di piazza Vescovado 13R, per le scuole dalle ore 10 e per la cittadinanza dalle ore 16.

Guido Lorenzetti ed Enrica Gasco, parenti di deportati in campi di concentramento nazisti, racconteranno le loro storie e ricerche con l'ausilio di immagini e testi. L'Archivio Storico diocesano presenterà al pubblico alcuni documenti e libri.