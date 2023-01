La Diocesi di Savona-Noli celebra i cent'anni dalla nascita di Vera Grita: tutti gli eventi in programma

Nel corso del 2023 la diocesi di Savona-Noli celebrerà il centenario della nascita di Vera Grita (1923 - 1969), Serva di Dio, salesiana cooperatrice e mistica dell'Eucaristia, con una serie di eventi promossi dalla Fondazione Vera Grita e don Gabriello Zucconi - Opera dei Tabernacoli Viventi e dalla Parrocchia Maria Ausiliatrice di Savona (info: 3333667575).

A Savona sabato 28 gennaio alle ore 11 il vescovo emerito Vittorio Lupi presiederà la messa in chiesa, a mezzogiorno si terrà la benedizione dell'insegna della fondazione di via Piave 19 e alle 13 il pranzo nel Seminario Vescovile. Qui alle 15 don Pierluigi Cameroni, postulatore generale per le cause dei santi per la Famiglia Salesiana, terrà la conferenza su "I Santi nella vita della Chiesa". Alle 15:45 Maria Rita Scrimieri e il carmelitano padre Giovanni Maria Tomasi parleranno dei Servi di Dio Vera Grita e fra Gioachino di Regina Pacis e delle beate Itala Mela e Chiara Luce Badano nell'incontro "In cammino con i Santi in Liguria". Domenica 29 gennaio si terrà la visita al cimitero di Zinola e un momento di preghiera presso la tomba di Vera Grita, a seguire le conferenze sul tema e il pranzo in Seminario.

Prossimamente dalle 15:30 in Seminario avrà luogo il ciclo di lectio magistralis su "I mistici nella Chiesa". Padre Tomasi tratterà di "Cosa è mai l'uomo? Alla scoperta della vera mistica" il 18 febbraio e de "Il 'Cristo totale' che cammina nella storia e conduce al Padre" il 25 marzo. Il teologo carmelitano parigino padre François-Marie Léthel parlerà di "Vera Grita, una mistica dell'Eucaristia" Il 15 aprile. Don Giovanni Margara, parroco della comunità di Maria Ausiliatrice, presenterà le le lettere di Grita al suo padre spirituale nell'incontro "Reverendissimo Padre Gabriello" del 13 maggio.