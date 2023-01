Demanio marittimo, l'assessore Marco Scajola "Supportare le associazioni sportive e ricreative senza scopo di lucro” "

“In attesa di discutere le diverse problematiche aperte in materia di demanio marittimo – spiega Scajola - la quesitone più delicata e che richiede una revisione urgente riguarda il valore del canone minimo. Nel documento – spiega l’assessore al Demanio Marittimo della Regione Liguria - si propone una revisione dell’istituto del canone minimo, che distingua le concessioni per uso pubblico o non lucrativo da quelle che determinano un vantaggio economico per il concessionario. Solo a queste ultime si dovrebbe richiedere un importo congruo, attualmente definito in 3.377,50 euro annui, mentre per le altre si dovrebbe fissare una cifra ‘simbolica’, ben individuata nel 2022 in 500 euro. In questo modo non si creerebbero difficoltà alle casse comunali e, al contempo, si darebbe un aiuto concreto alle tante associazioni no profit che hanno difficoltà a sostenere un costo annuale, decuplicato in soli tre anni. Si tratta di associazioni sportive, attività senza scopo di lucro, fondamentali per le comunità di riferimento, in quanto portano avanti tradizioni e iniziative locali, che sono parte integrante dell’offerta culturale e turistica del nostro Paese”. “Inoltre – conclude Scajola - sul tema delicato delle Concessioni Demaniali Marittime, ho chiesto al presidente Fedriga di farsi portavoce con il Governo affinché l’Esecutivo possa instaurare un confronto ed una collaborazione costante con le Regioni sull’argomento. L’obiettivo comune dev’essere quello di trovare una soluzione definitiva per le 35mila imprese balneari e le loro famiglie, che da anni vivono in una situazione di incertezza”.