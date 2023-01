Consiglio comunale a Savona, Scaramuzza (Lega): "Passato più di un mese dall'ultimo, oltre agli slogan non ci sono azioni concrete per la città"

Il consiglio comunale di Savona non viene convocato da prima di Natale e il consigliere della Lega Maurizio Scaramuzza punta il dito contro il sindaco Marco Russo e la sua giunta.

"In tempo di crisi bisogna risparmiare. La Giunta savonese ha preso questa frase alla lettera visto che il Consiglio Comunale di Savona non viene convocato da oltre un mese perché 'non ci sono pratiche da portare', come detto dal Presidente del Consiglio durante la riunione dei capigruppo a cui ho partecipato come esponente Lega" ha detto Scaramuzza.

"Questo dimostra che oltre agli slogan non ci sono azioni concrete per la città e che frasi come 'patto', 'pedonalizzazione', 'recupero' non sono accompagnate dai fatti. E' passato più di un mese dall'ultimo Consiglio Comunale (era il 23 dicembre 2022) e ora mi auguro che ne venga convocato uno al più presto per coinvolgere tutta la cittadinanza nelle decisioni da prendere e spiegare dove sono finite le pratiche tra cui quelle riguardanti lo stadio Bacigalupo sul quale è calato un pericoloso silenzio" conclude il consigliere, capogruppo della Lega.