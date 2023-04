Irrigatori accesi giorno e notte nel Bacigalupo. La rabbia dei residenti: "Uno spreco, con la crisi idrica che c'è" (FOTO e VIDEO)

"Con la crisi idrica che c'è, con la siccità, è un vero e proprio spreco". Irrigatori accesi, a rotazione, dalla sera fino alla mattina del giorno dopo e vola alto il grido d'allarme e la protesta di alcuni residenti di fronte allo stadio Bacigalupo di Savona.

I savonesi infatti criticano la decisione di tenere acceso il sistema di irrigazione per bagnare il campo.

"Si lamentano tutti di questa siccità e qua sprecano l'acqua in questo modo. E' una cosa senza senso e in più ci stiamo riempiendo pure di zanzare" dice un residente.

"E' una vergogna, uno spreco bello e buono. L'altra sera erano accessi anche quando pioveva. Capisco tutto ma intervenire così....Perché non pensano a fare una manutenzione generale?".

Il comune lo scorso anno aveva stanziato circa 40mila euro (cifra recuperata dalla riscossione della fideiussione dell'ex società del Savona Calcio) per effettuare la manutenzione del manto di gioco in erba e successivamente per una cifra che si attestava sui 32mila 700 euro aveva l'affidato l'incarico alla ditta "Il Rastrello".

Poi con il "caos" manifestazione d'interesse e il bando di gara andato deserto, la situazione del campo è precipitata e l'amministrazione ha deciso di intervenire per cercare di sistemare la criticità e proprio in questi giorni è stata rifatta l'operazione di semina. La settimana scorsa nel frattempo è stata pubblicata la manifestazione d'interesse con il primo sopralluogo da parte dei vertici del nuovo Città di Savona (leggi QUI).

"Abbiamo dato l'incarico per consegnare, se andrà a buon fine la manifestazione d'interesse, il campo a posto. L'irrigazione secondo quanto mi è stato detto dalla ditta avviene regolarmente" il commento dell'assessore allo sport Francesco Rossello.