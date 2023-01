“Non ti scordar….di me”: nel Giorno della Memoria l'approfondimento tematico della classi quinte Paccini, I.C. Albenga II

Gli alunni delle classi quinte Paccini, I.C. Albenga II, in preparazione alle attività per il Giorno della Memoria, data in cui nei pressi della stazione ferroviaria di Albenga saranno poste le “Pietre della Memoria” con i nomi di deportati ed internati albenganesi nel periodo 1943-1945, hanno partecipato ad un approfondimento tematico.

Si è voluto contestualizzare la conoscenza di queste persone, attraverso una interessante lezione laboratorio dal titolo “Non ti scordar….di me”, curato dalla professoressa Angela Sassano ed alcuni suoi ex alunni, che attraverso un meticoloso lavoro di ricerca negli archivi, hanno ricostruito i vissuti, le storie di questi uomini, alcuni dei quali giovanissimi, altri in età più matura, elaborando un libro dall’omonimo titolo.

Gli alunni e le docenti delle classi sono stati catturati e coinvolti dalle slide presentate, con un linguaggio semplice ma accattivante e attingeranno spunti significativi per sviluppare un lapbook sull’argomento, consapevoli che “non possa esserci un futuro condiviso se non si fa memoria del passato, cercando di estirpare i pregiudizi che hanno dato origine alle tragedie e agli stermini del ‘900”

Nelle foto alcuni momenti della lezione/laboratorio.