Piattaforma aerea: ecco come prendere il patentino

Sono molti gli ambiti nei quali il patentino per manovrare muletti e piattaforme aeree si rivela indispensabile: dall'artigianato all'edilizia e dalle aziende di commercio con magazzini di stoccaggio ai traslocatori professionisti.

I migliori corsi sono quelli che suddividono in moduli le varie fasi, a cominciare dalla teoria, fino alla pratica con uno o più modelli diversi: ogni piattaforma, infatti, ha le proprie peculiarità meccaniche e tecniche e bisogna considerare se ci si vuole specializzare solo su una tipologia o su tutte al fine di risultare più versatili.

In linea di massima, la legge che regolamenta i corsi e le abilità d'idoneità è sempre la 81 del 2008.



Le caratteristiche dei corsi per il patentino per la piattaforma aerea

Per il conseguimento del patentino per piattaforma aerea si consiglia di rivolgersi a realtà specializzate nel settore come Giffi Noleggi, azienda con pluriennale esperienza attiva in numerose aree del territorio nazionale.

Per quanto riguarda lo svolgimento del corso per ottenere il patentino per manovrare le piattaforme aeree, è possibile anche seguire la parte teorica online, laddove previsto dagli erogatori: si tratta di una formula molto gettonata specialmente tra coloro i quali non hanno molto tempo a disposizione per stare in classe per 4 /5 ore continuative.

Potranno così seguire tutta la teoria che riguarda le leggi vigenti e le varie peculiarità tecniche e caratteristiche delle piattaforme con i propri tempi. In particolar modo, vi sarà distinzione tra PLE (acronimo di piattaforma di lavoro mobile elevabile) con stabilizzatori o senza, ma sempre nell'ambito di altezze superiori ai 2 metri.

Di solito, la parte giuridica non copre più di un'ora di corso, mentre quella più prettamente tecnica necessita di almeno 3 ore. La pratica si svolge con mezzi idonei al tipo di patentino che si desidera conseguire, e di norma ha una durata di circa 4 ore se si sceglie una piattaforma con o senza stabilizzatori: le ore aumentano qualora si voglia avere la specializzazione per entrambe le categorie.

Saranno in genere affrontati non solo temi tecnici ma anche concernenti la sicurezza propria e dei collaboratori, con focalizzazione sui dispositivi come caschi o scarpe antinfortunistiche, norme igieniche e di comportamento generale al fine di limitare danni ed errori.

Gli attestati durano 5 anni, al termine dei quali va seguito un corso di alcune ore per aggiornarsi su eventuali normative aggiuntive a completamento della propria formazione.



Quali piattaforme aeree è possibile manovrare con il patentino?

Una piattaforma aerea senza stabilizzatori è di norma più versatile nei movimenti del mezzo perché consente di sollevare carichi medio alti senza dover riposizionare ogni volta il veicolo: ne fanno parte i pantografi, sia elettrici per un ambiente prettamente interno che alimentati a diesel per l'esterno.

Essi sollevano carichi o persone solo in senso verticale, ad altezze anche superiori ai 10 metri. Senza stabilizzatori sono anche le macchine semoventi, anche in questo caso elettriche o alimentate a gasolio: si caratterizzano per un braccio meccanico dotato di cestello con il quale spostarsi a varie altezze e anche lateralmente, con una torretta che può girare a 360° per ogni esigenza. Quelle da esterno sono spesso completate da 4 ruote motrici adatte ai terreni più impervi e difficili, anche con pendenze entro i 45 gradi.

Una piattaforma con stabilizzatori consente lavori più imponenti e pesanti, anche se una volta che il mezzo è stato posizionato va sempre ristabilizzato per risultare stabile e sicuro. Le autocarrate hanno sbracci laterali oltre che verticali che arrivano fino a svariate decine di metri. La portata può raggiungere i 600 chili e, laddove il terreno richieda condizioni particolari come i cingoli, ci si può orientare sulle piattaforme a ragno, così denominate proprio per la loro caratteristica forma.

In ogni caso, gli autocarri saranno idonei alla piattaforma relativa di volta in volta e i migliori mezzi da condurre con patentino risulteranno anche ricchi di opzioni per una guida agevole, come sensori di parcheggio, chiusura centralizzata e consumi ridotti.