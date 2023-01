Le P.A. della Croce Bianca di Carcare e Altare inaugurano due ambulanze (FOTO e VIDEO)

Un weekend assai significativo per le pubbliche assistenze della Croce Bianca di Carcare e Altare. Le associazioni valbormidesi hanno inaugurato due nuove ambulanze.

Il primo taglio del nastro si è tenuto nella giornata di sabato dove la Croce Bianca di Carcare ha presentato il proprio mezzo: un'ambulanza da rianimazione idonea a soccorso di politraumatizzati allestita su mezzo Max TGE 4X4, intitolata a Laura Ricchebuono, scomparsa prematuramente.

"E' stata una cerimonia sobria secondo i voleri della famiglia donatrice. Si tratta di un veicolo di altissima qualità che ci consentirà di svolgere attività di soccorso e trasporto sanitario in modo ancora più confortevole e qualitativo per i trasportati", spiega il presidente della Croce Bianca Alessandro Ferraris.

"Il nostro parco mezzi si è ringiovanito. E' di massima qualità ma occorrono ragazzi che vengano a fare il Servizio Civile, abbiamo sei posti disponibili, nonché nuovi volontari. Altrimenti sarà sempre più dura in futuro garantire i servizi", conclude Ferraris. Alla cerimonia erano presenti i volontari carcaresi e la famiglia.

Domenica invece è stata la volta della Croce Bianca di Altare. L'inaugurazione si è tenuta presso il Museo del Vetro. Il mezzo (Fiat Ducato) è stato acquistato con fondi propri della pubblica assistenza, nonché il contributo di Fondazione De Mari e le donazioni da parte dei cittadini di Altare, Mallare e Cadibona. Al taglio del nastro hanno preso il sindaco Roberto Briano e le associazioni del territorio.

"Si tratta di un'ambulanza di ultima generazione, attrezzata con strumenti moderni in grado di svolgere al meglio interventi salvavita - spiega alla nostra redazione il presidente Roberto Capello - Il nostro è un territorio assai particolare, con strade impervie e strette. Questo nuovo veicolo ci voleva".

"I cittadini hanno apprezzato la cerimonia e in particolare la location. Ringrazio il responsabile del Museo del Vetro per averci accolto calorosamente. Che dire, speriamo di inaugurare un'altra ambulanza al più presto", conclude il presidente Capello.

"Dovrebbero esserci più occasioni per valorizzare la passione e l'impegno, che sono alla base dell'attività di tutti i volontari - aggiunge Rita Scotti, consigliera comunale indipendente ad Altare - Ieri non è stata solo la festa della pubblica assistenza, ma quella di tutti i cittadini a cui questi nuovi mezzi appartengono e per cui sono in servizio".

"La pubblica assistenza è, e sarà sempre un punto di riferimento per tutti, non solo per gli essenziali servizi pubblici che svolge, ma soprattutto perché è una istituzione sempre presente con tanti volontari che la animano, mettendo a disposizione il proprio tempo in favore di chi ha più bisogno".

"Spero che l'entusiasmo e la passione che erano nell'aria ieri, possano stimolare sempre più persone ad avvicinarsi ad una esperienza di volontariato. Un ringraziamento alla Croce Bianca di Altare per avermi invitata all'inaugurazione", conclude la consigliera comunale Scotti.