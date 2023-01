Pietra, il 2 febbraio al via il ciclo di incontri "Cultural - Mente" promosso dalla biblioteca civica "Silvio Accame"

Giovedì 2 febbraio alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare "Augusto Rembado" del Comune di Pietra Ligure, con “Il corpo prima delle parole. Un viaggio nel meraviglioso mondo emotivo dei primi anni di vita”, prenderà il via “Cultural – Mente”, ciclo di conferenze promosso dalla Biblioteca Civica “Silvio Accame” e dedicato ad approfondire, attraverso l’unione di cultura, formazione e sociale, temi a carattere psicologico/sociale rilevanti per il periodo storico che stiamo vivendo.

La Dott.ssa Giulia Rosso, psicologa e psicoterapeuta analitico-transazionale dell'Associazione Cheiron, tratterrà, con un approccio pratico in cui verrà dato ampio spazio alle domande e al reciproco confronto, il tema dello sviluppo emotivo del bambino nei primi anni di vita e del ruolo dei genitori che si ritrovano, dopo la nascita, catapultati in una realtà nuova in balia di continui cambiamenti.

"Relazionarsi con la complessità emotiva del ruolo genitoriale può risultare molto faticoso soprattutto quando non si riesce a far tacere quella voce che fa risuonare nella mente il pensiero di quanto si sita sbagliando e ci si senta inadeguati - evidenzia la Dott.ssa Rosso - L'incontro avrà una duplice finalità, da un lato si forniranno spunti relativi alle basi di alfabetizzazione emotiva, indispensabile per aiutare i bambini nella prima conoscenza di sè e di come funzionano e dall'altro si cercherà di affrontare in modo concreto i problemi, i dubbi e le difficoltà non solo dei neo genitori ma anche degli educatori che quotidianamente si devono confrontare con più bambini in tenera età. Un incontro da non perdere, in cui si avrà modo di rispondere a delle domande o a delle paure che ogni neo genitore o educatore alla prima esperienza si ritrova inesorabilmente ad affrontare. Sarà un incontro molto pratico in cui si avrà modo di confrontare le reciproche esperienze", conclude la dott.ssa Rosso.

“Cultural – Mente”, realizzata con il contributo di Fondazione Agostino De Mari e organizzata in collaborazione con l’Associazione Cheiron e l’Associazione di promozione sociale A Cielo Aperto, si articola in dieci appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza, ognuno dedicato ad un tema diverso ma tutti legati da un fil rouge: il sapere come prevenzione, con lo scopo di fornire gli strumenti per un’aggiornata forma di prevenzione sociale.