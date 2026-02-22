Lutto per il 19enne Mirko Oddonetto: lunedì a Pietra Ligure l'ultimo saluto

Pietra Ligure piange la scomparsa di Mirko Oddonetto, studente di 19 anni. La notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità della Val Maremola e del ponente savonese, incredula di fronte a una perdita così prematura e inattesa.

"Ho fatto breccia nei vostri cuori, ora farò breccia nel Cielo", recita la frase scelta dalla famiglia per il manifesto funebre, parole che testimoniano l'affetto e la luce che il giovane Mirko sapeva trasmettere a chi lo circondava.

La salma di Mirko giungerà oggi, domenica 22 febbraio, intorno alle ore 17 nella Chiesa Vecchia di Piazza La Pietra, nel cuore del centro storico di Pietra Ligure, dove alle 19.30 sarà recitato il Santo Rosario. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 23 febbraio, alle ore 15 nella Basilica di San Nicolò.