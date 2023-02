Pedonalizzazioni a Savona, Arecco e Giusto (FdI): "Non risulta che sia stata elaborata una proposta progettuale completa"

"Non risulta che sia stata elaborata una proposta progettuale completa, articolata e dettagliata, nella quale si siano illustrate le modifiche alla viabilità, la riduzione e riorganizzazione dei parcheggi, la ridefinizione delle linee dei bus, la risistemazione degli arredi urbani, la quantificazione dei costi complessivi previsti per attuare il tutto, oltre alle modalità di reperimento delle risorse necessarie".

Queste le parole dei consiglieri di Fratelli d'Italia Massimo Arecco e Renato Giusto che presenteranno un'interpellanza nel prossimo consiglio comunale di Savona concentrando l'attenzione sulle pedonalizzazioni di via Ratti, Corso Italia, via Mistrangelo e dalla prossima settimana di via Manzoni che hanno suscitato più di una polemica per via dei problemi che si stanno verificando nel traffico cittadino e su una riqualificazione, con la sistemazione solo delle fioriere che erano state rimosse dall'ex giunta Gervasio, che ancora non è avvenuta.

"In queste ultime settimane stiamo assistendo alla messa in atto delle decisioni assunte dall’Amministrazione in materia di traffico e pedonalizzazioni e buona parte di dette iniziative vengono apprese, in itinere, attraverso gli organi di stampa, oppure vedono la realizzazione concreta senza che vi siano stati passaggi istituzionali nelle commissioni, o nel consiglio comunale - spiega Arecco - a seguito di uno specifico accesso agli atti effettuato in questi ultimi giorni, ho preso atto che l’unica progettazione elaborata consiste, semplicemente nell’avere riportato sulla planimetria della città, utilizzando il colore, le strade che sono state fino ad oggi pedonalizzate". "Nel frattempo, però, le trasformazioni sono già in avanzato corso di attuazione e, sui quotidiani, si legge di non meglio specificati “diversi livelli di interventi” basati sui principi dell’urbanistica tattica, ossia interventi temporanei, a basso costo e di recente, si è ulteriormente appreso che la futura pedonalizzazione potrebbe coinvolgere anche Via Paleocapa - prosegue - con l’Amministrazione, sugli organi di informazione, che sostiene ripetutamente che la grande parte dei cittadini apprezzano le iniziative fino ad oggi annunciate, o assunte".

Per questo Arecco e Giusto chiedono "di conoscere sulla base di quali dati oggettivi l’Amministrazione sia in grado di affermare che buona parte della cittadinanza sarebbe favorevole al percorso avviato, anche perché, mancando ad oggi una progettazione completa, non si comprende come i cittadini, potrebbero essersi espressi in maniera consapevole su dette scelte; di conoscere se l’Amministrazione intenda, o meno, effettuare dei passaggi nelle competenti commissioni, o in consiglio comunale; di conoscere quando verrà messa a disposizione della città la progettazione completa della mobilità e della pedonalizzazione; di conoscere il costo finale dell’intera operazione, o di stralci della stessa".