Nuova Grande Loano: "Comunità energetiche rinnovabili una soluzione contro il caro bollette"

L’esponenziale incremento dei costi di gas ed energia elettrica hanno messo in ginocchio l’economia e innescato una gravissima crisi sociale. Toccati sul vivo nella nostra quotidianità ci siamo resi conto della necessità di sviluppare l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.

“Una soluzione contro il caro energia sono le 'Comunità energetiche rinnovabili' (CER), ossia un’associazione tra cittadini, imprenditori e pubbliche amministrazioni che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale – spiega Giovanni Tognini, consigliere di Nuova Grande Loano – Le pubbliche amministrazioni possono contribuire a promuovere le Comunità energetiche rinnovabili, anche come risposta a situazioni di povertà energetica. I Comuni in particolare possono mettere a disposizione del proprio territorio informazione e una collaborazione che incentiverà l'energia condivisa. Tutti gli Enti Territoriali possono partecipare attivamente, mettendo a frutto il potenziale rinnovabile, e in particolare fotovoltaico, del proprio patrimonio, dal tetto di un edificio a un'area da recuperare. Il primo passo è censire i propri spazi utili all'installazione di impianti, come tetti, pensiline o altro e valutarne il potenziale”.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti ha recentemente dichiarato “come Regione Liguria, con la nuova programmazione Por Fesr 2021-2027 avremo circa 190 milioni di euro per quest’ampia finalità”.

“Ho protocollato un’interpellanza per sapere dal sindaco Lettieri se questa amministrazione condivida la necessità di perseguire questa strada e se si sia già attivata per approfittare dell’occasione – prosegue Tognini – Come Nuova Grande Loano riteniamo che sia un loro dovere impegnarsi subito. I costi energetici sostenuti dal Comune di Loano per gli edifici e servizi pubblici sono una voce molto pesante nel bilancio economico. Costituire le Comunità Energetica Rinnovabile permetterebbe un cospicuo risparmio, a beneficio di tutti i cittadini e attività produttive”.

Aggiunge Luana Isella, capogruppo di Nuova Grande Loano: “Inoltre, stiamo assistendo ad un comportamento arbitrario dell’Amministrazione : se da una parte, è ovviamente giusto che il Comune sostenga economicamente le famiglie in difficoltà nel pagare le bollette, dall’altra troviamo ingiusto tassare con aumenti importanti le attività produttive. Crediamo sia necessario risolvere il problema a monte, con scelte politiche lungimiranti che prevengano le situazioni di emergenza”.