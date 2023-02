Spara dalla finestra, revocato dalla Polizia il porto d'armi: trovato per strada anche un barattolo con dei fori

Revoca del porto d'armi ad uso sportivo di cui era titolare dal 2017.

Questa la decisione dei poliziotti della divisione della Polizia Amministrativa nello'ottica del costante potenziamento dei servizi di prevenzione disposti dal Questore di Savona con lo scopo di garantire a tutti i cittadini una città più sicura, nei confronti dell'uomo che lo scorso 2 febbraio (Leggi QUI), è stato denunciato dalla Squadra Mobile con l’accusa di esplosioni pericolose in quanto - in pieno pomeriggio - dalla finestra della sua abitazione in centro città ha esploso dei colpi, uditi chiaramente anche in strada.

In quella circostanza, alcuni passanti sentendo gli spari, avevano chiamato il numero di emergenza 112 e i poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile, intervenuti immediatamente, avevano individuato l’appartamento dal quale erano stati esplosi i colpi.

Nell’abitazione erano state rinvenute e ritirate cautelativamente: 4 carabine di cui due ad aria compressa, 2 pistole calibro 9 e calibro 22 e 265 munizioni e inoltre gli è stato ritirato per lo stesso motivo anche il porto d’armi.

I successivi sopralluoghi hanno permesso di scoprire, nelle immediate vicinanze dell’abitazione, un barattolo di latta con dei fori, probabilmente finito in strada per effetto dei colpi.

Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici della Polizia Scientifica anche per accertare da quale arma sono partiti i colpi. Per questo il Questore di Savona ha emesso il provvedimento di revoca del porto d’armi che è stato notificato questa mattina.

"Si evidenzia che la responsabilità dell'indagato avverrà al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile" spiegano dalla Questura.