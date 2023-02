Paura davanti al Priamar, parte un colpo di pistola accidentale: intervento della Polizia

Momenti di paura e tensione questo pomeriggio a Savona.

Secondo le prime informazioni pare che a una persona anziana sia partito un colpo di pistola accidentalmente nel maneggio della stessa.

Immediato l'intervento della polizia che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area da via Pietro Giuria e via limitrofe a Corso Mazzini.

L'accaduto sarebbe avvenuto nell'area verde prospiciente la Fortezza del Priamar.

Attualmente sono in corso i rilievi della polizia scientifica e i necessari approfondimenti sull'accaduto.

Sul posto è intervenuta precauzionalmente la Croce Bianca savonese ma non si sono registrati, fortunatamente, feriti.