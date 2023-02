Quiliano, pubblicato il bando per la gestione del parco di S.Pietro in Carpignano: affidamento per 10 anni a 9mila euro l'anno

E' stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento in concessione della gestione del parco di San Pietro in Carpignano a Quiliano.

Dopo che il concessionario uscente aveva annunciato la chiusura e la risoluzione del rapporto contrattuale lo scorso primo novembre e operatimente dal 31 dicembre 2022, il comune si è attivato per dar vita ad una procedura che consenta così di cercare nuovi gestori.

La durata dell’affidamento è di 10 anni e l'importo a base di gara è di 9mila euro annui, per un totale complessivo di 90mila euro alla fine del decennio. Sono ammessi a partecipare le persone fisiche, le imprese individuali, le società, le aziende agricole e i consorzi.

Il concessionario provvederà a proprie spese alla gestione del parco assicurando, nell’ambito dell’attività promozionale gestionale, diversi interventi:

rimodulazione dell’utilizzo del “Ristoro Camilia” sia sotto forma di ristorazione sia mediante la valorizzazione di strumenti come gli eventi di degustazione vini, workshop tematici su preparazioni tipiche o innovative, degustazioni guidate, seguendo metodologie esperienziali correlate alla valorizzazione e promozione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico espresso dalle piccole e medie imprese della Città di Quiliano, nonché dei territori circostanti;

sviluppo delle forme di vendita rivolte anche alla promozione e commercializzazione dei prodotti locali agroalimentari (ad esempio, vini, birre artigianali, formaggi, dolci, ecc.);

previsione all’interno dei locali del “Ristoro Camilia” di uno spazio per la promozione turistica, organizzato e condotto in collaborazione con l’Ufficio IAT (Informazioni e Attività Turistiche) della Città di Quiliano, in stretto coordinamento con la Regione Liguria e l’Agenzia Regionale “In Liguria”;

creazione di un’offerta di appositi servizi di base finalizzati ad un punto di gestione e manutenzione ordinaria di e-bike e bike, al fine di promuovere ed incrementare la dimensione correlata alla vocazione territoriale dell’outdoor che deve sempre di più contraddistinguere la gestione e fruizione del parco.

Inoltre, in base al progetto tecnico elaborato in sede di procedura di gara, il concessionario potrà avvalersi della previsione di installazione annuale, da parte della Città di Quiliano, nell’area appositamente destinata, di un palco di sua proprietà, nel periodo tardo primaverile/estivo.

Con cadenza annuale il concessionario potrà utilizzare la struttura proponendo all’Amministrazione Comunale un progetto di manifestazioni, con lo scopo di arricchire ulteriormente l’offerta complessiva, secondo le modalità di cui al presente capitolato.

Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria continuativa dell'intera struttura, degli impianti e dell'area di pertinenza, in particolare la manutenzione delle vie di accesso, compreso il taglio d'erba, la raccolta differenziata con compostaggio dei rifiuti organici e smaltimento dei rifiuti;

adozione delle cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone;

sorveglianza e custodia dell'area e delle cose presenti;

apertura e chiusura giornaliera del parco pubblico e dell'attività di pubblico esercizio secondo gli orari che verranno stabiliti dalla città di Quiliano;

pulizia ordinaria dell’area costituente oggetto di concessione del Parco Pubblico (raccolta delle carte e altro materiale, svuotamento quotidiano dei cestini, ecc.), come risultante dalla planimetria allegata al presente Capitolato;

garantire l'apertura della struttura di ristorazione più ampia e continuativa possibile, comprendente il periodo primaverile / estivo (dal 15 aprile al 30 settembre compresi) e altri periodi a sua scelta per un periodo minimo complessivo di 220 giorni all'anno. Dovrà inoltre garantire l'apertura, anche in giorni e/o periodi diversi da quelli sopra elencati, in caso di iniziative programmate dalla Città di Quiliano, su richieste comunicate e concordate con il gestore almeno 15 giorni prima.

Su tutta l'area dovranno essere eseguiti ripetuti tagli, in modo da garantire un manto erboso con altezza non superiore ai 10 centimentri. Lo smaltimento (e la copertura dei relativi costi) del materiale di sfalcio dovrà essere interamente a carico del gestore / concessionario.

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 06 marzo 2023 all’ufficio protocollo del Comune di Quiliano.