Savona, dal 6 febbraio in via Astengo spazio ai banchi del mercato del lunedì

Via Astengo così come via Ratti da domani, 6 febbraio, sarà utilizzata come via jolly per il mercato del lunedì di Savona.

Il comandante della polizia locale Igor Aloi ha firmato un'ordinanza per la chiusura in caso di situazioni urgenti del tratto fra Via Montenotte e Piazza del Popolo.

Sarà quindi presente un divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dalle 6 alle 21, la direzione obbligatoria diritto all'intersezione via Montenotte-via Astengo e direzione obbligatoria a sinistra in via Astengo all'intesezione con via Montenotte (per i veicoli provenienti da levante).

I banchi dallo scorso 21 novembre sono presenti in via Paleocapa, in Corso Italia, Via Guidobono, (tratto compreso tra Via Verzellino e Piazza del Popolo) e Piazza del Popolo.

I settori sono divisi in alimentari, deperibili e non deperibili (18 posti), non alimentari (147), fiori (10) e produttori (5). Nel dettaglio: in Piazza del Popolo sono presenti i banchi del settore alimentare, i fiori e i produttori; i banchi del settore non alimentare merci varie in via Paleocapa (106), 7 in via Guidobono e 34 in Corso Italia.

Con riduzioni e accorpamenti passano quindi da 211 a 180 "liberando" 311 parcheggi rispetto alla precedente collocazione che prevedeva l'occupazione di 675 stalli: 16 per disabili, 15 carico e scarico, 113 a pagamento e 192 per residenti.

Oltre alle vie occupate dal mercato è chiusa anche via Manzoni, che proprio da domani sarà pedonalizzata, nel tratto tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa.

Saranno realizzati stalli moto nel tratto opposto al Comune e sostituiti gli attuali stalli parcheggi a pagamento con parcheggi per residenti; creati stalli per parcheggi destinati a persone con disabilità in sostituzione di quelli presenti nel tratto compreso tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa. L'intervento comprende anche la creazione di due ulteriori posti disabili in via Verzellino e la realizzazione di stalli dedicati a carico scarico attualmente presenti nel tratto di via Manzoni interessato dalla modifiche.