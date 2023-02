Meteo, freddo fino a giovedì, assaggio di primavera nel fine settimana

Freddo intenso fino a giovedì ma con giornate per lo più stabili, eccezion fatta per deboli nevicate nella notte tra oggi e domani.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 6 e domani 7 Febbraio

Cielo nuvoloso oggi con qualche schiarita, poi incremento della nuvolosità dalla sera con deboli nevicate su Alpi e pedemontane, e fino in pianura su cuneese in nottata. Durante la giornata di martedì diminuzione della nuvolosità a partire da est e cielo sereno ovunque dalla serata. Temperature massime oggi non oltre i 5/6 °C (7/9°C sulle coste), minime che stanotte andranno diffusamente attorno lo 0 o sotto durante le deboli nevicate. Fino 2/3 °C al mare. Domani massime ancora piuttosto basse ovunque e non oltre i 4/5 °C.

Venti da deboli a localmente moderati orientali su pianure, domani forti da nord su Liguria occidentale, in calo dalla serata.

Mercoledì 8 e giovedì 9 Febbraio

Giornate per lo più soleggiate ma molto fredde. Temperature massime sempre fino 4/5 °C, minime che potranno scendere molto sotto lo 0 con punte localmente anche fino -6°C/-7°C. Gelate e brinate diffuse. Venti assenti o deboli orientali su pianure. Moderati o localmente forti da nord su Liguria centro-occidentale. Raffiche nordorientali su levante ligure.

Da venerdì 10 Febbraio

Tempo sempre per lo più stabile e soleggiato e forte aumento termico venerdì con temperature che si riporteranno nella media del periodo, e forse a un nuovo assaggio di primavera nel weekend.