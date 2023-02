Vigili del fuoco mobilitati nel pomeriggio odierno sul territorio comunale di Varazze.

L'allarme è stato lanciato per un incendio boschivo divampato nella zona del Santuario della Madonna della Guardia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Le cause sono in via di accertamento, ma secondo quanto trapelato, due persone sarebbero state fermate per ulteriori accertamenti.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compreso il dolo.