Millesimo, nuova pavimentazione per il centro storico: il sindaco Picalli incontra la Regione (FOTO)

Una nuova veste per la viabilità all'interno del centro storico. Nella giornata di ieri il sindaco di Millesimo Aldo Picalli si è recato in Regione dove ha incontrato i funzionari e i collaboratori del vice presidente Alessandro Piana: il capo di gabinetto Antonio Federico e la portavoce Giulia Cassini.

Il progetto di restyling prevede la sistemazione della pavimentazione in porfido in via Roma, nonché quella in pietra attorno ai giardini: "In parte nuova e in parte già esistente per una Millesimo sempre più bella", commenta il primo cittadino Picalli.