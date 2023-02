Un protagonista inatteso al Festival di Sanremo '23: dalla Val Maremola Alberto Aicardi al fianco di Amadeus

La seconda serata del Festival di Sanremo ha portato con sé anche tanto della nostra provincia.

Se sul palco dell'Ariston si è esibito il savonese Sethu assieme al fratello Jiz, tra il pubblico è apparso più di una volta uno dei ristoratori più noti del nostro territorio: Alberto Aicardi, titolare de "La Genovese" di Magliolo.

Prima con un cartello, durante l'esibizione di Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri, "Mamma guarda come mi diverto" poi, e soprattutto, nel momento in cui Amadeus è salito in galleria per presentare i Black Eyed Peas. In quel momento Alberto si è trovato al fianco del conduttore: un momento unico che difficilmente potrà dimenticare.