Albenga: assegnati i lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via Trieste

Nella giornata di ieri si sono espletate le procedure di gara per l’assegnazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Trieste ad Albenga.

La ditta Fratelli Bologna si è aggiudicata in via provvisoria (sono in corso le procedure di verifica) la gara da 130 mila euro proponendo un ribasso sull’importo del 6,7%.

L’intervento prevede il rifacimento del marciapiede ammalorato per la presenza delle radici delle magnolie nel tratto che va da Piazza del Popolo a via Don Isola lato levante, la rimozione di alcuni alberi, il riposizionamento dei sampietrini e l’adeguamento degli scivoli anche attraverso il posizionamento di piastrelle LOGES così come previsto dal PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: “Dopo Lungocenta Trento e Viale Martiri a breve inizieranno i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Trieste nel tratto che va da Piazza del Popolo a via Don Isola. La ditta riporrà particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, così come previsto dal PEBA. Saranno effettuati inoltre interventi sugli alberi volti a arginare i problemi determinati dalle radici e a rendere più agevole il passaggio dei cittadini”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Purtroppo le piantumazione fatte anni fa, a distanza di tempo stanno danneggiando i piani viabili e i marciapiedi. Cercheremo di far fronte al problema intervenendo, secondo programmazione, sulle diverse criticità. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto quotidianamente in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale”.