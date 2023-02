E stato lanciato l'allarme questa notte intorno alle 4.45 per un incendio che si verificato in una fabbrica a Dego in località Colletto.

Secondo le prime informazioni avrebbero preso fuoco in un deposito alcuni pallet imballati con della plastica al cui interno sono presenti delle bottiglie.

Immediato l'intervento di 4 squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute sul posto per cercare di spegnere, con non poche difficoltà, il rogo.

AGGIORNAMENTI IN CORSO