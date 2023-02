Vado, affidati i lavori di consolidamento di via Gravani. Vicesindaco Gilardi: "Si garantisce alla strada maggior sicurezza"

Sono stati affidati i lavori per il consolidamento di Via dei Gravani a Vado Ligure.

"Un intervento atteso da tempo e che permette di garantire alla strada maggior sicurezza in termini di rischio idrogeologico e di sicurezza stradale - ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi - Oltre 200 mila euro l'importo, con una cantierizzazione prevista non appena terminato l'aspetto burocratico, verosimilmente in questa primavera".

"Insieme agli interventi di Via Viglietta, Via Cunio e via dei Tedeschi si portano gli affidamenti in questi primi mesi dell'anno ad interventi per oltre 1,2 milioni di euro ed improntati tutti su tematiche di prevenzione, riduzione e risoluzione del rischio idraulico oltre che a migliorare gli standard delle nostre strade collinari - ha continuato Gilardi - Interventi progettati negli ultimi due anni e che finalmente arrivano alla fase esecutiva ed operativa ed altri sono in progettazione e presto troveranno copertura finanziaria e quindi la realizzazione".