Giovani per la Scienza, l'ex direttore dell'Unione Industriali Luciano Pasquale visita il laboratorio nel Campus di Savona

Lo scorso 8 febbraio il presidente della Fondazione de Mari, il dottor Luciano Pasquale, ha incontrato l’Associazione Giovani per la Scienza nel suo laboratorio presso il Campus Universitario di Savona.

Il dottor Luciano Pasquale e l'ingegnere Stefano Bruzzone, presidente della associazione Giovani per la Scienza, hanno ricordato, insieme ai giovani soci, quando la professoressa Bianca Ferrari nel 2005 fondò l’associazione.

Il dottor Pasquale, allora direttore dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, fu uno dei primi sostenitori della Associazione, si è rivolto ai Soci nel seguente modo: “Quando ripenso alla associazione Giovani per la Scienza mi emoziono sempre, partecipare alle attività della Associazione vi serve per migliorare nel vostro percorso scolastico e per la vostra futura carriera lavorativa. Ammiro le vostre attività, non è banale che dei ragazzi facciano quello che fate”.

Successivamente i ragazzi della associazione hanno presentato i nuovi esperimenti a cui stanno lavorando. L’associazione, nata da un gruppo ristretto di ragazzi, conta oggi circa novanta soci ed ha registrato nel 2023 più di una decina di nuove domande di tesseramento.

Per chi fosse interessato a contattare l’associazione e chiedere informazioni: giovaniperlascienza.sv@gmail.com. Per rimanere aggiornati sulle nostre attività è possibile visitare il sito: http://www.giovaniperlascienza.it/site/, nonché seguire la pagina Instagram ufficiale: @giovaniperlascienza.