"M’illumino di Meno" a Cairo, il 16 febbraio luci spente per due ore

"M’illumino di Meno" è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Come ormai tradizione il comune di Cairo Montenotte, anche per il 2023, partecipa al “simbolico silenzio energetico” con il semplice gesto di spegnimento della luce, che decine di migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi hanno già messo in pratica in questi anni di campagna.

L’amministrazione comunale aderisce all'iniziativa e invita i cittadini ad aderire al "silenzio energetico" spegnendo le luci delle vetrine, degli uffici e delle abitazioni, tra le 18 e le 20 di giovedì 16 febbraio e di utilizzare, laddove possibile, luci "pulite", fonti rinnovabili e sistemi intelligenti di illuminazione.

Altre iniziative proposte per celebrare la Giornata: 16 febbraio – ore 10,30 Coltiviamo Insieme. I bimbi della scuola primaria di Cairo piantano erbe aromatiche in collaborazione con il CEA; 18 febbraio – Spegniamo le Luci. Camminata notturna nella Riserva Naturale dell'Adelasia e cena a luce di candela a Cascina Miera (info e prenotazioni +39 3386931783 Marco).