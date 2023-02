In ricordo di Ivana Fazzuoli, donati dalla mamma e dal marito 2mila euro alla Lilt Savona

2060 euro raccolti in ricordo di Ivana Fazzuoli, dipendente della società "Carmelo Noli, scomparsa prematuramente lo scorso 26 gennaio, da donare alla Lega Italiana Lotta contro i Tumori (LILT) di Savona.

La mamma e il marito hanno così voluto donare la somma, come voleva Ivana.

"Con queste poche righe, volevo ringraziare sentitamente tutti: medici, infermieri e tutto lo staff presente nel reparto, per tutto il supporto che avete dato a mia moglie e alla famiglia, per farla stare bene negli ultimi momenti della sua vita - spiega il marito Gianluca Lorenzini nella lettera al reparto di Medicina Dimi dell'ospedale San Paolo - Volevo ringraziare il primario, Dott. Tassara e tutti i medici del reparto per tutti gli accorgimenti presi, per farci spendere al meglio gli ultimi momenti intimi con lei. II suo desiderio (anche il mio) era quello di poter fare una donazione che servisse per la prevenzione e alla cura di malattie oncologiche e seguirà una donazione all'Associazione LILT sede di Savona, che si occupa proprio di questa attivita. Vorrei che questa donazione , per nome di mia moglie , possa servire ad altre persone".

"Nonostante questa tragica perdita, volevo ringraziare tutti i medici del reparto oncologico, per tutti gli sforzi profusi nei vari tentativi di cure e terapie ahimè non efficaci. Durante questo cammino abbiamo trovato occhi e braccia che ci hanno accolto, accompagnato con professionalità e umanità che mai più scorderemo. Quando si parla di sanità bisogna sempre poter chiarire che sono le persone a creare i reparti e voi avete dimostrato di avere un cuore oltre alla professione" ha scritto invece al reparto di Oncologia.