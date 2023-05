Lotta contro il tumore della pelle, il 20 maggio in Piazza Sisto la prima giornata dedicata a Ivana Fazzuoli

Una giornata per la prevenzione contro il tumore della pelle in ricordo di Ivana Fazzuoli, scomparsa prematuramente lo scorso gennaio.

La Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Savona l'ha organizzata per sabato 20 maggio dalle 9 alle 18 in Piazza Sisto.

Durante la giornata saranno possibili visite dermatologiche nell'autoemoteca messa a disposizione dall'Avis savonese.

"Sia i familiari di Ivana che i colleghi della Carmelo Noli hanno effettuato questa donazione alla Lilt e abbiamo cercato di organizzare questa giornata che è stata anche programmata successivamente il 7 ottobre. È nostra intenzione poi far diventare la giornata una routine - dice il presidente della Lilt Savona Marcello Brignone - Vogliamo sensibilizzare la prevenzione e aiutare la popolazione a prevenire. Ci scontriamo infatti contro la mancanza di dermatologi, ma non manca l'impegno. Vogliamo poi replicare tutti gli anni e stiamo cercando di fare attività e le idee ne abbiamo tante".

Come ad esempio il progetto legato alla psico oncologia: in accordo con la Asl, l'attività partirà ad ottobre e saranno presenti 3-4 psicologhe.

La giornata, patrocinata dal comune di Savona, è organizzata dalla Lilt, in collaborazione con Itas.