Partenariato pubblico/privato per la gestione dell'ospedale, il comune di Albenga incontrerà il Comitato interaziendale

Si terrà l'incontro tra comune di Albenga e Comitato interaziendale per la valutazione della fattibilità della proposta di partenariato pubblico/privato per la gestione a pieno regime dell'ospedale Santa Maria di Misericordia.

La richiesta, effettuata dal sindaco Riccardo Tomatis, è stata accolta dai vertici regionali con la risposta ricevuta nella mattinata odierna (15 febbraio, ndr) da parte dell'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola nella quale viene riconosciuta l’importanza di mantenere aperto e costante un dialogo con il territorio ingauno per contemperare il contenuto progettuale e le esigenze del comprensorio e dei suoi cittadini e, per questo, si garantisce quindi la calendarizzazione di un incontro con il comitato interaziendale.

"Nel ringraziare l’assessore Gratarola per la disponibilità dimostrata e per aver accolto la mia richiesta di incontrare il comitato interaziendale, ci tengo a precisare che non ho mai inteso di volerne far parte integrante proprio per la sua natura esclusivamente tecnica" afferma il sindaco Riccardo Tomatis.

"Avere la possibilità di rappresentare a un tavolo tecnico tanto importante le esigenze del territorio sarà un’occasione per favorire risposte sempre più efficaci ed efficienti per il comprensorio ingauno" chiosa il primo cittadino.