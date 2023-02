Albisola, recupero piastrelle decorate dagli albisolesi nell'ex scuola San Pietro: spazio ad un'iniziativa benefica

Le piastrelle che erano presenti all'interno dell'ex scuola di via San Pietro demolita nei giorni scorsi, verranno utilizzate per un'iniziativa benefica.

Il comune di Albisola Superiore insieme all'Asilo del Centro, infatti, visto il grande interesse che ha generato l'iniziativa di recupero e salvataggio delle piastrelle in ceramica realizzate dai tanti albisolesi che hanno frequentato le scuole, ha informato che per chi ha manifestato la volontà e il desiderio di recuperare la propria, verrà organizzata un'iniziativa ad hoc in occasione dell'inaugurazione dell'ampliamento del polo 0-6 che si svolgerà nei prossimi mesi.

Le piastrelle, la maggior parte decorate e cotte erano appese negli interno dell’ex edificio scolastico demolito così come l'ex bocciofila e ex piscina per lasciar spazio ad una media struttura di vendita, parcheggi privati e pubblici, due complessi residenziali con 4 edifici di 7 piani ciascuno e complessivamente 79 unità abitative.

L'asta era stata aggiudicata all'azienda Levy Srl di Carcare per 2 milioni e 860mila euro.

Per quanto riguarda le opere in terracotta attaccate ed esposte all’esterno lungo i muri dell’ingresso, non è stato possibile recuperarle perché si trattano di pezzi attaccati direttamente al muro e qualunque tentativo di rimozione ne avrebbero causato la rottura.