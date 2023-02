Peste suina, in continuo aumento le positività a Sassello: ora sono 17

Salgono a 17 i cinghiali positivi alla peste suina a Sassello. Nel nuovo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sono stati segnalati quattro nuovo casi di positività nel comune della Valle dell'Erro.

Ad oggi così stati scoperti 19 ungulati infetti nel savonese (due a Mioglia).

I positivi sono ora 347, otto in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte rimangono stabili a 233 le positività totali, in Liguria salgono a 114.

Gli otto nuovi casi sono stati rilevati in Liguria: oltre a Sassello quattro nella provincia di Genova, tre nel comune di Mignanego (tredici i casi da quando è iniziata l’emergenza) e uno in quello di Vobbia (secondo).

Quest'oggi nella frazione delle Faje a Varazze è stata rinvenuta una carcassa di un ungulato a bordo strada. Sono in corso le analisi da parte dell'Asl per scoprire se il cinghiale fosse o meno affetto dalla peste suina.