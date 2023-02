Dego, un anno di lavori pubblici. Il sindaco Siri: "Orgoglioso del mio gruppo. Grande professionalità degli uffici comunali"

Restyling della passerella sul fiume Bormida e messa in sicurezza della strada di accesso alla località Pian della Canapa, ma non solo. Nell'ultimo anno il comune di Dego ha messo in campo una serie di interventi su tutto il territorio.

Questo il quadro della situazione: asfaltatura tratti di strade di proprietà su tutto il territorio comunale - importo 115 mila euro (avanzo di amministrazione) - eseguita; installazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto a servizio della palestra - importo 50 mila euro (finanziamento dello Stato) - eseguita;

manutenzione straordinaria con relativa illuminazione del passaggio pedonale sul ponte via Martiri della Libertà - importo 10 mila euro (finanziamento dello Stato) – lavori affidati, esecuzione a breve; pulizia e manutenzione ordinaria rii, in prossimità del primo strada comunale Gallareto-Valla, sul fiume Valla - importo 12 mila euro (contributo regionale) – eseguita;

ultimazione lavori messa in sicurezza edifici centro sociale e scuole secondarie - importo 100 mila euro (finanziamento dello stato e contributo Bim) – eseguita; rifacimento cornicione del palazzo comunale - 35 mila euro (avanzo di amministrazione) – affidato ancora da realizzare;

realizzazione campetto polivalente nelle vicinanze della scuola e della palestra, nonché l'acquisto dei giochi per i giardini a servizio sempre dell'edificio scolastico - importo 16 mila euro (intervento eseguito dalla Asd Calcio Dego con il contributo della Verallia) - eseguita; sostituzione illuminazione con luci a led a risparmio energetico all'interno della palestra comunale - 7 mila euro circa (contributo Bim) - lavori affidati in attesa di realizzazione.

"Tutto questo è stato messo in cantiere nonostante le difficoltà del periodo che tutti conosciamo - spiega il sindaco Franco Siri - Sono molto orgoglioso dell'operato del mio gruppo, nessuno escluso, a partire dalla grande professionalità degli uffici comunali. In particolare dell'ufficio Tecnico, che senza limitazioni di orario, sta operando in modo impeccabile: tutto il personale si è prodigato affinché nessuna risorsa andasse persa, anche in considerazione delle problematiche ad accedere ai contributi".