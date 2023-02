Peste suina, continuano ad aumentare le positività a Sassello: 20 in totale nel savonese

Continuano a salire i casi di positività alla peste suina a Sassello. Nel nuovo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale è stato infatti segnalato un nuovo cinghiale positivo nel comune della Valle dell'Erro.

Ad oggi così sono stati scoperti 20 ungulati infetti nel savonese (due a Mioglia).

I positivi sono ora 356, otto in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 241 le positività totali, in Liguria crescono a 115.

Sette nuovi casi sono stati rilevati in Piemonte, nella provincia di Alessandria: uno nel comune di Borghetto di Borbera (due i casi da quando è iniziata l’emergenza), due a Carrega Ligure (tre), uno a Grondona (diciassette), tre a Morbello (diciassette).