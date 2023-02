Un intervento certosino per restaurare uno dei simboli di Dego: la passerella sul fiume Bormida.

I lavori attualmente in corso sono stati affidati alla ditta Giemme Costruzioni con sede a Fossano.

La passerella rappresenta una via strategica per la viabilità pedonale del paese valbormidese. Il costo dell'intervento è stato quantificato in 110 mila euro.