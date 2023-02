Musica classica ligure a Savona, Buttiero e Frumento si esibiranno al pianoforte a quattro mani

Un concerto dal contenuto davvero straordinario per la città di Savona e per la Liguria andrà in scena nella sala Stella Maris di Savona (piazza Rebagliati, zona porto) giovedì 23 febbraio.

Lo organizza l'Associazione Musicale Rossini e vedrà protagoniste Elena Buttiero e Anita Frumento che si esibiranno al pianoforte a quattro mani.

Il concerto s'intitola “Omaggio alla Liguria. I suoi compositori fra Otto e Novecento” e prevede musiche di Cesare San Fiorenzo (Genova, 1834-1909), Francesco Cilea (Palmi 1866-Varazze 1950) e Giuseppe Manzino (Savona 1929-1992).

Due compositori liguri di nascita, dunque, San Fiorenzo e Manzino e uno di adozione, Cilea, che trascorse lunghi anni a Varazze dove ancora oggi si può ammirare la villa dove visse.

Di Cesare San Fiorenzo – che fu compositore, operista, didatta e amico di Giuseppe Verdi – saranno eseguite alcune pagine de “La Divina Commedia” del 1875, di Cilea alcune composizioni degli anni Ottanta e Novanta dell'Ottocento per pianoforte a quattro mani, di Giuseppe Manzino, autore e didatta savonese di straordinario talento, sarà invece proposta una bellissima e commovente sonatina del 1976.

L'ingresso al concerto è libero. Prenotazioni consigliate: segreteria@associazionerossini.it; 3482943725.

Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, ha tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Repubblica Ceca, Serbia, Romania, Stati Uniti, Canada, Tanzania, Argentina e Uruguay. Ha registrato i cd Continental Reel e A Cheap Present in qualità di arpista con la formazione Birkin Tree. Con il mandolinista Carlo Aonzo ha effettuato tre tournée negli Stati Uniti e pubblicato due cd: Il mandolino italiano nel Settecento dedicato al repertorio barocco per mandolino e spinetta e Fantasia poetica con repertorio romantico per mandolino e pianoforte. Nel 2009 il Duo ha ottenuto il Premio Regionale Ligure per la sez. Cultura, indetto dalla Regione Liguria. Ha pubblicato il cd Arethusa Consortium con repertorio per due arpe celtiche e plettri, il cd Saluti dall'Italia e Lontano nel mondo – Storia di Luigi Tenco con Ferdinando Molteni. Nel 2021 ha pubblicato il cd La ghironda alla corte di Francia con Francesco Giusta. Nel campo della didattica ha pubblicato per l'editore Carisch/Hal Leonard metodi di solfeggio e pianoforte. E’ direttrice artistica della Associazione Allegro con Moto e della Associazione Mozart Savona.

Anita Frumento si diploma brillantemente presso il Conservatorio “Ghedini” di Cuneo ed ottiene il Diploma Accademico di secondo livello in Pianoforte ed in Musica da camera con il massimo dei voti e la lode studiando con Sergio Lattes e Massimiliano Damerini presso il Conservatorio “Paganini” di Genova e con Massimo Cottica presso il Conservatorio “Nicolini” di Piacenza. Seguita da Sandro D’Onofrio ed Andrea Conenna presso il Conservatorio della Svizzera italiana ha concluso il “Master of Arts in Music Pedagogy” con una tesi sulle lezioni collettive di pianoforte e frequentato i seminari di Elementary Music Education tenuti da Silvia Klemm. Ha approfondito il repertorio cameristico e contemporaneo con L. Bartelloni, M. Caroli, L. Castellani, il Trio Debussy presso l’Accademia di Musica di Pinerolo, R. Gubler e F. Thouand; il repertorio antico con D. Fratelli, S. Molardi, B. Petrucci, M. Valli, B. Zanichelli ed O. Zoboli. Vincitrice di numerosi Concorsi Internazionali, ha partecipato ad importanti rassegne in Italia ed all’estero, collaborando con l’Ensemble Nuove Musiche di Savona, l’Orchestra Sinfonica di Savona e l’ensemble ‘900presente e la Divisione Ricerca e Sviluppo del Conservatorio della Svizzera italiana, eseguendo in prima assoluta alcune opere di emergenti compositori contemporanei. E’ docente presso il Centro Artistico MAT di Lugano (Svizzera) di cui è Direttrice Didattica della Sezione Musica Classica e docente di pianoforte presso il Liceo Musicale “Pina Bausch” di Busto Arsizio.