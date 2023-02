“Ucraina Anno Zero", il 25 febbraio un incontro-dibattito a Savona

Tra 5 giorni si terrà “Ucraina Anno Zero", l'incontro dibattito che il gruppo di +Europa Savona ha promosso con la collaborazione del giornalista Mimmo Lombezzi, per offrire alla città un approfondimento sulla guerra, a un anno dall’invasione, e a 90 anni dall’ ”Holodomor”, il genocidio per fame voluto da Stalin.

La presenza di Anna Zafesova, giornalista di La Stampa, il Foglio, autorevole analista dell’ex Unione Sovietica, e Francesco Matteo Cataluccio, scrittore, saggista e collaboratore della Fondazione Gariwo, è motivo di grande soddisfazione per noi di +Europa Savona e rappresenta per la città e per i cittadini che interverranno, un' occasione per comprendere meglio un argomento di così drammatica attualità.

La conferenza avrà luogo sabato alle ore 17.00 di sabato 25 febbraio nella Sala Rossa del comune di Savona. L'incontro nasce dalla volontà' di fornire un contributo all’analisi di questa guerra in Europa confrontandola col passato prossimo dell’Ucraina e della Russia.

Marco Pozzo. membro dell’Assemblea Nazionale Più Europa e capogruppo in Comune di Riformiamo Savona, che sarà presente all'evento, ci riferisce: "Mio figlio Volodymyr, trentenne, ogni giorno vive con la morte nel cuore per quanto sta succedendo nel suo Paese di origine alla popolazione civile: eccidi, stupri e deportazioni di donne e bambini che non pensava potessero verificarsi nel 2022-23".

Riccardo Viaggi, assessore ai Servizi Sociali del comune di Savona, sottolinea: "Sono passati 12 mesi da marzo 2022, quando, Savona, si è unita all’ appello delle città europee per l’ Ucraina e purtroppo questa situazione continua ad essere drammatica. È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla sofferenza in particolare della popolazione civile e collaborare a tutte le iniziative che come, in questo caso, aiutano a conoscere meglio attraverso una informazione corretta, quanto sta accadendo".

Oltre a rinnovare l’invito alla nostra iniziativa, ricordiamo che il giorno precedente, venerdì 24 febbraio a partire dalle ore 16.30 con la preghiera nel Duomo e arrivo in piazza Mameli alle ore 18.00, saremo accanto alla comunità ucraina savonese nella "Marcia del popolo libero - un anno di Resistenza".