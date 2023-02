Ortovero: con l'attore Pino Petruzzelli alla scoperta del Pigato. Laboratori didattici, contest, degustazioni

Il giorno 27 febbraio sarà una giornata dedicata al Pigato, il vitigno a bacca bianca che proprio ad Ortovero trova le sue origini. Il vitigno venne impiantato nell'Ottocento e qui in fondo alla valle Arroscia sviluppa la sua diversità e particolarità. L’appuntamento si terrà presso il Salone Enologico di Ortovero dal mattino fino alla sera su iniziativa della Scuola di Ortovero, l'IC di Alassio e l'Istituto Agrario di Albenga in collaborazione con il Comune di Ortovero e la Cooperativa dei Viticoltori Ingauni organizzeranno diversi laboratori con gli studenti.

Al termine della mattinata gli alunni della scuola media di Ortovero parteciperanno al contest “Disegna l'Etichetta”: ogni studente dopo aver ricevute le dovute informazioni sul vitigno del Pigato dovrà disegnare una possibile etichetta su un foglio da disegno e una giuria di esperti voterà la migliore. L'elaborato selezionato diventerà un'etichetta per un'edizione limitata di circa mille bottiglie della cantina dei Viticoltori Ingauni.

Spiegano gli organizzatori; “Un modo per mostrare ai ragazzi quanto lavoro e quante possibilità sono vicine a noi e possono essere occasione d'impiego e aprire ampi spazi di lavoro, iniziative imprenditoriali sul nostro territorio. Diversi relatori intratterranno gli alunni, fornendo loro notizie e informazioni utili per concepire un disegno che incarni lo spirito e l'anima dell'attività che sta dietro alla produzione del vino. Interverranno doversi relatori fra cui: il presidente della Cooperativa Massimo Enrico, Giampaolo Moraglia un viticoltore, che produce in biologico, gli alunni dell'Istituto Agrario di Albenga che da anni gestiscono come laboratorio un vitigno di Pigato grazie alla Prof.ssa Cristina Moraglia e quest'anno potranno avvalersi dell'incontro con il drammaturgo e attore Pino Petruzzelli che mostrerà loro l'importanza del racconto e delle storie che possono ruotare intorno ad un prodotto storico del territorio”.

Pino Petruzzelli sarà l’ospite speciale della giornata e alle ore 18:00 e, sempre presso il Salone Enologico, presenterà il suo libro “Io sono il mio lavoro”. Racconterà alcune delle tante storie inerenti al vino e ai prodotti della Liguria. Porterà un vero e proprio valore aggiunto alla giornata dedicata al Pigato ed il suo intervento sarà il modo migliore per valorizzare un prodotto unico, come il Pigato, e per dare importanza alle moltissime realtà vicine che spesso ci sfuggono o vengono date per scontate. L’incontro- spettacolo è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, quindi è consigliato arrivare puntuali. Modererà la serata il giornalista Claudio Porchia e interverranno anche la Dirigente dell'IC Alassio Sabina Poggio e il Presidente Massimo Enrico.

“Grazie alle diverse collaborazioni fra Scuola, Comune, Biblioteca di Villanova, Cooperativa Viticoltori Ingauni – concludono gli organizzatori - abbiamo potuto creare il progetto “PigatOrtoVero”, un contenitore in grado di dare valore e accogliere personaggi del calibro di Pino Petruzzelli che contribuiranno a dare prestigio alle grandi e meravigliose risorse che il nostro patrimonio culturale ci ha lasciato. Il vitigno del Pigato nasce e ha origine proprio ad Ortovero, ed è oggi risorsa primaria della nostra terra. Insegnare e diffondere la cultura di ciò che è nostro è un modo per far crescere il senso di responsabilità verso l'ambiente e far capire come il prendersi cura di ciò che vicino a noi sia non solo un imperativo ma anche una via virtuosa”.

Per informazioni rivolgersi al numero 339.8592561 mail: giorgioschivo@libero.it.